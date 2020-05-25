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«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Шальке»

«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Шальке»
Футбол / Германия 0

Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Шальке-04» и национальной команды Уэльса Рабби Матондо, сообщает OK Diario.

По информации источника, в приобретении 19-летнего валлийского форварда лично заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Матондо вписывается в стратегию руководства «Реала», которое планирует приобретать молодых перспективных футболистов.

Матондо перешёл в «Шальке» из «Манчестер Сити» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне валлийский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Соглашение нападающего с гельзенкирхенским клубом рассчитано до 2023 года. Отмечается, что у «горожан» есть опция обратного выкупа Матондо примерно за € 50 млн.

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