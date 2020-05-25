«Барселона» запустила продажу многоразовых масок за € 18
«Барселона» выпустила в продажу многоразовые защитные маски, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Маски можно стирать до 40 раз без потери защитных свойств. Изделия изготовлены в трёх вариантах дизайна в цветах клуба. Доступны три разных размера для детей и взрослых. Стоимость маски — € 18, что составляет € 0,45 за одно использование.
Клуб планирует выпустить и более дешёвый вид масок, которые будут использоваться для других целей.
На сегодняшний день в Испании коронавирусом заразилось 282 852 человека. От осложнений, вызванных вирусом, скончалось 28 752 человека. Чемпионат Испании приостановлен. Возобновление испанского национального чемпионата запланировано на 11 июня.
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