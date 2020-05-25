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Андрей Аршавин: такие гуляния в Санкт-Петербурге, как в 2007 году, уже не повторятся

Андрей Аршавин: такие гуляния в Санкт-Петербурге, как в 2007 году, уже не повторятся
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о праздновании чемпионского титула петербургского клуба в 2007 году.

«Вспоминается чемпионство в 2007 году. Все очень хотели стать чемпионами России после большого перерыва, и вот последний матч: плохое поле, соперник с хорошими футболистами, Радек Ширл забивает. Для города это была значимая победа, на Невском были такие гуляния… Думаю, они уже не повторятся, так как «Зенит» будет часто выигрывать что-то, не будет такого, что на «свежачка», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В 2007 году «Зенит» впервые стал чемпионом России. С тех пор клуб из Санкт-Петербурга выигрывал золотые медали ещё четыре раза.

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