РФС обсудил ребрендинг организации и смену названий лиг

Комитет по маркетингу Российского футбольного союза провёл заседание в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба организации.
Участники обсудили вопросы ребрендинга, названий лиг, а также согласовали предложенную маркетинговую стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ. Кроме того, был принят в работу проект «Цифровой стадион» — медиаплатформа развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, позволяющая погрузиться в атмосферу основных стадионов страны.
«Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта «Цифровой стадион» мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков. С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира.
Большое внимание мы уделяем обсуждению будущего ребрендинга РФС и вариантам названий лиг. Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. На данный момент принята предложенная маркетинговая стратегия ПФЛ в качестве основного рабочего документа при реорганизации лиги», — сказал председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьёв.
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