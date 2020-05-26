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«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30

«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 26 мая, состоится матч «Боруссия» – «Бавария». Встреча 28-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сингал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Помогать ему будут ассистенты Маттиас Йёлленбек и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери – Харм Осмерс.

Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров «Бавария», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» (57) располагается строчкой ниже.

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