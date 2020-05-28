Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Уфы» отреагировал на решение о проведении матчей РПЛ со зрителями

Гендиректор «Уфы» отреагировал на решение о проведении матчей РПЛ со зрителями
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проведения матчей РПЛ со зрителями на трибунах.

«Решение — супер. Даже 10% болельщиков будут давать футболу динамики. Как мы будем распределять билеты? В моём понимании в первую очередь это сектора активной поддержки и владельцы абонементов. От этого решения один позитив. Теперь главное, чтобы пандемия продолжала идти на спад и чтобы всё было хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.

Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020