Гендиректор «Уфы» отреагировал на решение о проведении матчей РПЛ со зрителями

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проведения матчей РПЛ со зрителями на трибунах.

«Решение — супер. Даже 10% болельщиков будут давать футболу динамики. Как мы будем распределять билеты? В моём понимании в первую очередь это сектора активной поддержки и владельцы абонементов. От этого решения один позитив. Теперь главное, чтобы пандемия продолжала идти на спад и чтобы всё было хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.