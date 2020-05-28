Гендиректор «Уфы» отреагировал на решение о проведении матчей РПЛ со зрителями
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проведения матчей РПЛ со зрителями на трибунах.
«Решение — супер. Даже 10% болельщиков будут давать футболу динамики. Как мы будем распределять билеты? В моём понимании в первую очередь это сектора активной поддержки и владельцы абонементов. От этого решения один позитив. Теперь главное, чтобы пандемия продолжала идти на спад и чтобы всё было хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями
- 28 мая 2020
-
20:17
-
20:14
-
20:13
-
20:08
-
19:53
-
19:41
-
19:38
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
19:08
-
19:01
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:10
-
18:07
-
17:50
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
17:03
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:11
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:51
-
15:49
-
15:37
Партнерский контент