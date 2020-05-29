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Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Усмана Дембеле

Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Усмана Дембеле
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» включился в борьбу за нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле. В услугах 23-летнего француза заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal со ссылкой на L’Équipe.

«Барселона» планирует расстаться с Дембеле в ближайшее трансферное окно. Стоимость форварда оценивается в € 56 млн. Контракт футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешней кампании Усман помог «Барселоне» в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. Нападающий записал в свой актив один гол. Из-за травмы подколенного сухожилия Дембеле пропустил большую часть кампании.

По информации испанских СМИ, ещё одним претендентом на Усмана является «Пари Сен-Жермен».

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