Гендиректор «Зенита» рассказал, как клуб будет выбирать тех, кто попадёт на матчи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб намерен создать справедливую систему распределения мест на домашние матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

«На нашу арену мы сможем допустить шесть-шесть с половиной тысяч зрителей. Впереди у «Зенита» четыре домашних матча — три в чемпионате и в полуфинале Кубка России со «Спартаком». Планируем создать систему, которая позволит выбрать почти из 20 тысяч владельцев абонементов тех, кто попадёт на матчи.

Времени для разработки программы вполне достаточно. Надо сделать так, чтобы владельцы абонементов могли их активировать, то есть заранее сообщать о намерении посетить матч. Из них будем отбирать тех, кто сможет занять место на стадионе. Может быть, проведём среди них лотерею, может, ещё что-то придумаем.

Точно скажу, что не будем делать каких-то исключений для фанатского «Виража». Не получится так, что на матч будут допущены только фанаты. Будут и фанаты, и обычные болельщики, которые купили абонементы. «Зенит» сделает всё, чтобы был соблюдён принцип справедливости», — цитирует Медведева «Петербургский дневник».