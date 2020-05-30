«Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать Филиппе Коутиньо за £ 8 млн

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» получило предложение о годичной аренде полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо за £ 8 млн (€ 9 млн), сообщает Football Insider со ссылкой на источник из стана «шпор».

Коутиньо в настоящее время на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию». Ранее действующие чемпионы немецкой Бундеслиги отказались выкупить бразильца за € 120 млн, при этом они рассматривают возможность дальнейшего сотрудничества с игроком.

«Барселона» намерена расстаться с Филиппе в ближайшее трансферное окно. Приоритетом для сине-гранатовых является продажа. В случае арендного соглашения каталонцы хотят, чтобы новый клуб хавбека заплатил £ 8 млн и полностью выплачивал его зарплату, которая составляет более £ 200 тыс. (€ 222 тыс.) в неделю.