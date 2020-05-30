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Евгений Гинер — о проведении матчей со зрителями: первый раз слышу. Я не против

Евгений Гинер — о проведении матчей со зрителями: первый раз слышу. Я не против
Футбол / РПЛ 0

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отметил, что не против проведения матчей Российской Премьер-Лиги со зрителями на трибунах после возобновления сезона.

«Трибуны будут заполняться на 10% от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать», — приводит слова Гинера «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.

ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Соревнования были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновятся 21 июня.

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