Евгений Гинер — о проведении матчей со зрителями: первый раз слышу. Я не против
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отметил, что не против проведения матчей Российской Премьер-Лиги со зрителями на трибунах после возобновления сезона.
«Трибуны будут заполняться на 10% от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать», — приводит слова Гинера «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Соревнования были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновятся 21 июня.
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