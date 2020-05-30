Чичарито: назначение Мойеса в «Манчестер Юнайтед» — ошибка, преследующая клуб до сих пор
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о работе Дэвида Мойеса на посту наставника английского клуба.
«У меня никогда не было проблем с Мойесом, но, считаю, его назначение было ошибкой. Это была первая ошибка, но она преследует клуб до сих пор. Нет, Мойес не был плохим тренером, просто в „Манчестер Юнайтед“ думали, что он моментально станет полноценной заменой Фергюсону. А это невозможно. На данный момент даже Гвардиола, Моуринью и Клопп пока не находятся с ним на одном уровне, но могут его достичь», — приводит слова Чичарито Goal.com.
Напомним, Дэвид Мойес возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2013 по 2014 год.
Дедушка Чичарито скончался в возрасте 86 лет. Он был легендой клуба «Гвадалахара»
- 30 мая 2020
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