Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чичарито: назначение Мойеса в «Манчестер Юнайтед» — ошибка, преследующая клуб до сих пор

Чичарито: назначение Мойеса в «Манчестер Юнайтед» — ошибка, преследующая клуб до сих пор
Футбол / Англия 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о работе Дэвида Мойеса на посту наставника английского клуба.

«У меня никогда не было проблем с Мойесом, но, считаю, его назначение было ошибкой. Это была первая ошибка, но она преследует клуб до сих пор. Нет, Мойес не был плохим тренером, просто в „Манчестер Юнайтед“ думали, что он моментально станет полноценной заменой Фергюсону. А это невозможно. На данный момент даже Гвардиола, Моуринью и Клопп пока не находятся с ним на одном уровне, но могут его достичь», — приводит слова Чичарито Goal.com.

Напомним, Дэвид Мойес возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2013 по 2014 год.

Дедушка Чичарито скончался в возрасте 86 лет. Он был легендой клуба «Гвадалахара»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020