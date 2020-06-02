Когда вернутся АПЛ, НХЛ и другие лиги? Открыта онлайн-карта возвращения спорта

Всю весну мы внимательно следили за коронавирусом и картой его распространения. Сегодня «Чемпионат» верит, что самые сложные времена позади. Спорт уже возвращается на стадионы. Для всех болельщиков, которые так долго ждали этого момента, в разделе «На старт!» запущена онлайн-карта возвращения спорта.

Карта обновляется по мере поступления официальных данных о сроках возобновления или прекращения турниров. Пользователь может «путешествовать» по странам с помощью функций приближения и скрола. Статус турниров отображается в точках: зелёная – возобновлён, жёлтая – будет возобновлён, красная — завершён недоигранным. Названия турниров всплывают при наведении курсора. Подробности доступны при клике на название.

Читателям доступна информация о всех популярных соревнованиях. Рядом с картой расположена актуальная новостная лента. В ней собраны новости о турнирах с подтвержденным статусом и новости о предполагаемых сроках возобновления неопределившихся лиг и Кубков.

«Ситуация в России и в мире остаётся непростой. Спорт стал редким явлением с регулярными позитивными новостями. Карта возвращения спорта – это в первую очередь индикатор этих позитивных изменений. Каждый день мы узнаём, что тот или иной турнир готов возобновиться. В итоге мы решили обобщить эту информацию в простой и интерактивной форме», — пояснил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.