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Бензема: Зидан говорит нам получать удовольствие от футбола

Бензема: Зидан говорит нам получать удовольствие от футбола
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона в чемпионате Испании.

«Зидан говорит нам получать удовольствие от футбола, наслаждаться им. Сейчас мы больше работаем с мячом, чем на прошлой неделе. Тогда мы уделяли больше внимания физической подготовке. Адаптация проходит хорошо, шаг за шагом. Нам гораздо лучше в компании товарищей по команде, потому что тренироваться дома сложно. Было тяжело обходиться без мяча два месяца. Думаю, дальше всё будет хорошо.

Мы не можем дождаться возобновления сезона. Хочется играть и побеждать. Первый матч с „Эйбаром“ будет крайне важным, поэтому мы будем делать всё возможное до самого конца», — приводит слова Бензема Marca.

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