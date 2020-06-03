Маркизио: меня поражает желание Роналду поддерживать себя в форме и быть на топ-уровне

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.

«До того, как Роналду перешёл в „Ювентус“, мы пересекались с ним много раз. Он всегда доставлял нам неприятности. Он по-прежнему хорош. Меня поражает желание Криштиану поддерживать себя в форме и быть на топ-уровне. Он много работает, чтобы оставаться в числе лучших. Не знаю, уйдёт ли он из „Ювентуса“, но надеюсь, что нет. Роналду взял на себя ответственность за „Ювентус“ и за интерес, который он принёс в Серию А», — приводит слова Маркизио Tuttosport.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.