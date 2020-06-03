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Бывший скаут «Спартака»: с Каррерой контакта не было, пару раз пожали руки, и всё

Бывший скаут «Спартака»: с Каррерой контакта не было, пару раз пожали руки, и всё
Футбол / РПЛ 0

Бывший скаут московского «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о работе с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой. По словам Евтушенко, тогда скауты не работали в тесном контакте с главным тренером.

«Мы продолжали работать, много времени уделяли «Спартаку-2». В то же время клубу стали и из других источников предлагать игроков, по которым нас просили сделать заключение. По Жиго, например, наши мнения совпали. По Ханни — нет, мы были против его трансфера.

Селекционеры обязательно должны лично общаться с тренером для лучшего взаимопонимания, но с Каррерой такого контакта не было. Пару раз пожали руки — и всё. В отличие, например, от времён Черчесова и Карпина. Они работали очень демократично и регулярно интересовались нашим мнением», — приводит слова Евтушенко «Матч ТВ».

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