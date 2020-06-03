«Локомотив» и «Динамо» проведут товарищеский матч

Московские клубы «Локомотив» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча, сообщает телеграм-канал Sport_inside. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Встреча пройдёт без зрителей в Черкизово 7 июня.
«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Зенита» московский клуб отстаёт на девять очков. Третье место занимает «Краснодар» (41).
«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. От зоны еврокубков бело-голубые отстают на шесть очков.
В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.
- 3 июня 2020
-
22:46
-
22:37
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:43
-
21:36
-
21:19
-
21:15
-
21:04
-
20:56
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
19:07
-
18:59
-
18:54
-
18:43
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
18:12
-
17:55
-
17:42
-
17:35
-
17:30
-
17:22
-
17:20