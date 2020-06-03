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«Локомотив» и «Динамо» проведут товарищеский матч

«Локомотив» и «Динамо» проведут товарищеский матч
Футбол / РПЛ 0

Московские клубы «Локомотив» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча, сообщает телеграм-канал Sport_inside. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Встреча пройдёт без зрителей в Черкизово 7 июня.

«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Зенита» московский клуб отстаёт на девять очков. Третье место занимает «Краснодар» (41).

«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. От зоны еврокубков бело-голубые отстают на шесть очков.

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.

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