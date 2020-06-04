Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» завершила тренировочный сбор в Аше

«Уфа» завершила тренировочный сбор в Аше
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» завершила тренировочный сбор в Аше двухсторонним матчем, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Завершили сбор в Аше двухсторонним матчем. Тренерский штаб поделил игроков на две команды, которые провели 3 тайма по 20 минут с короткими перерывами.

Победу со счётом 2:1 одержала команда в салатовых манишках. Голы забили Гамид Агаларов, Алексей Никитин и Николай Гиоргобиани.

На этом программа учебно-тренировочных сборов в Аше завершена. Наша команда готовится к отъезду домой в Уфу, где получит два дня выходных», — сказано в сообщении.

Позже в «твиттере» уфимского клуба показали, как футболисты покидают тренировочную базу. «Сборы в Аше подошли к концу. Будем скучать!» — подписано видео.

Видео доступно в "твиттере" ФК «Уфа».

Евсеев в шутку назвал манекены лучшими игроками по итогам сбора «Уфы»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020