Дочь Мамаева поздравила сына Кокорина с днём рождения, послав ему воздушный поцелуй

Алиса Мамаева, дочь полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, поздравила с днём рождения Майкла, сына нападающего «Сочи» Александра Кокорина. 4 мая Майклу исполнилось 3 года.

Кокорин опубликовал видеопоздравление шестилетней Алисы в «сториз» на своей странице в «Инстаграме». «С днём рождения, Майкл. Будь всегда счастливым и здоровым», — сказала дочь Мамаева, послав в конце воздушный поцелуй. «Спасибо, доча крёстная», — прокомментировал ролик Александр.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Дарья Валитова, жена Александра Кокорина, поздравила сына Майкла с днём рождения.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России и забил 3 гола. Зимой Александр перешёл на правах аренды из петербургского «Зенита» в «Сочи». Контракт нападающего с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.