Источник: Давид Караев, от которого отказался ЦСКА, перейдёт в «Урал»
Полузащитник «КАМАЗа» Давид Караев со второй попытки перейдёт в клуб Российской Премьер-Лиги.
Как утверждает «Татар-информ», в ближайшее время 25-летний футболист пополнит ряды «Урала». Давид уже прошёл медицинское обследование и подпишет с екатеринбургским клубом контракт, условия которого не уточняются.
При этом Караев не поможет новой команде в оставшейся части нынешнего сезона и дебютирует в её составе уже в следующей кампании.
Напомним, зимой Давид мог перейти в ЦСКА. В течение нескольких недель хавбек находился на просмотре, однако в итоге «армейцы» отказались от трансфера.
В завершённом досрочно сезоне Профессиональной футбольной лиги полузащитник принял участие в 16 матчах, в которых отметился 11 голами.
Караев: я чувствовал, что готов играть в ЦСКА
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