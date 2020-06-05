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Источник: Давид Караев, от которого отказался ЦСКА, перейдёт в «Урал»

Источник: Давид Караев, от которого отказался ЦСКА, перейдёт в «Урал»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «КАМАЗа» Давид Караев со второй попытки перейдёт в клуб Российской Премьер-Лиги.

Как утверждает «Татар-информ», в ближайшее время 25-летний футболист пополнит ряды «Урала». Давид уже прошёл медицинское обследование и подпишет с екатеринбургским клубом контракт, условия которого не уточняются.

При этом Караев не поможет новой команде в оставшейся части нынешнего сезона и дебютирует в её составе уже в следующей кампании.

Напомним, зимой Давид мог перейти в ЦСКА. В течение нескольких недель хавбек находился на просмотре, однако в итоге «армейцы» отказались от трансфера.

В завершённом досрочно сезоне Профессиональной футбольной лиги полузащитник принял участие в 16 матчах, в которых отметился 11 голами.

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