Источник: Давид Караев, от которого отказался ЦСКА, перейдёт в «Урал»

Полузащитник «КАМАЗа» Давид Караев со второй попытки перейдёт в клуб Российской Премьер-Лиги.



Как утверждает «Татар-информ», в ближайшее время 25-летний футболист пополнит ряды «Урала». Давид уже прошёл медицинское обследование и подпишет с екатеринбургским клубом контракт, условия которого не уточняются.



При этом Караев не поможет новой команде в оставшейся части нынешнего сезона и дебютирует в её составе уже в следующей кампании.



Напомним, зимой Давид мог перейти в ЦСКА. В течение нескольких недель хавбек находился на просмотре, однако в итоге «армейцы» отказались от трансфера.



В завершённом досрочно сезоне Профессиональной футбольной лиги полузащитник принял участие в 16 матчах, в которых отметился 11 голами.

Караев: я чувствовал, что готов играть в ЦСКА