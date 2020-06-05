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Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности

Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности
Футбол / Германия 0

Немецкая Бундеслига оштрафовала вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за нарушение правил карантина. Англичанин подстригся, пригласив домой парикмахера. При этом не были обеспечены меры безопасности. Действия Санчо нарушили действовавшие в Германии правила.

Также был оштрафован одноклубник Санчо Мануэль Аканджи. Он также стригся дома. Футболисты опубликовали фотографии в социальных сетях. На фото сами игроки и их парикмахеры не были в масках и перчатках.

«Игроки «Боруссии» очевидно нарушили общие правила и стандарты гигиены. Они были оштрафованы», — говорится в сообщении Бундеслиги.

«Боруссия» занимает в турнирной таблице Бундеслиги второе место, набрав 60 очков после 29 туров. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» (67).

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