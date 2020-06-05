Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности

Немецкая Бундеслига оштрафовала вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за нарушение правил карантина. Англичанин подстригся, пригласив домой парикмахера. При этом не были обеспечены меры безопасности. Действия Санчо нарушили действовавшие в Германии правила.

Также был оштрафован одноклубник Санчо Мануэль Аканджи. Он также стригся дома. Футболисты опубликовали фотографии в социальных сетях. На фото сами игроки и их парикмахеры не были в масках и перчатках.

«Игроки «Боруссии» очевидно нарушили общие правила и стандарты гигиены. Они были оштрафованы», — говорится в сообщении Бундеслиги.

«Боруссия» занимает в турнирной таблице Бундеслиги второе место, набрав 60 очков после 29 туров. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» (67).