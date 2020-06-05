Алаба: вижу, как моим чёрным братьям и сёстрам больно. Это разбивает мне сердце

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба на своей странице в «Твиттере» высказался на тему расизма.

«Как темнокожий, выросший в Вене, я должен учиться на истории предков. Мы все должны объединиться и изменить какие-то вещи. Если будем молчать, останемся частью проблемы. Вижу, как моим чёрным братьям и сёстрам больно. Это разбивает мне сердце.

Не одобряю насилия в любой форме, будь это расизм, насилие, дискриминация или что-либо ещё. Встаньте на защиту правильных вещей, боритесь со злом. Занимайтесь образованием, спросите у ваших чёрных друзей об их опыте, ведите мирный диалог. Единство всего человечества нужно нам сейчас как никогда раньше. Да хранит вас Господь", — написал австрийский футболист.

Ранее Алаба выступил с жёсткой критикой идеи тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.