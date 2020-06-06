Геркус сравнил разрыв контракта «Гэлакси» с Катаи с изгнанием из партии во времена СССР

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на решение руководства «Лос-Анджелес Гэлакси» разорвать контракт с полузащитником Александаром Катаи, супруга которого жёстко отозвалась о протестующих в США. Жена сербского футболиста выразила надежду, что полицейские будут «давить и убивать» протестующих. После этого клуб из Калифорнии разорвал контракт с игроком, который перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» лишь перед началом сезона.
«Так в советские времена выгонялись из партии и лишали работы. Какой следующий этап советизации — ссылка, запрет на профессию или чего похуже?» — написал Геркус в «твиттере».
В последние дни в США проходят массовые акции протеста, направленные на привлечение внимания к полицейскому насилию по отношению к афроамериканцам. Они начались после того, как полицейский в Миннесоте во время задержания случайно убил афроамериканца.
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