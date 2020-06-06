Вратарь «Далласа» отстранён от команды из-за обвинений в домашнем насилии

Вратарь клуба MLS «Даллас» Джесси Гонсалес отстранён от команды на время проведения расследования возможного домашнего насилия с его участием, сообщает Goal.
«MLS проводит независимое расследование по этому вопросу и будет поддерживать тесную связь с «Далласом», местными правоохранительными органами и Ассоциацией игроков MLS в течение всего процесса. Игрок заблаговременно сдал все необходимые тесты и в настоящее время проходит обследование врачей по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и психического здоровья. Гонсалес не будет иметь права участвовать в каких-либо командных действиях до тех пор, пока обследование не будет завершено», — говорится в заявлении лиги.
«Даллас» выпустил собственное заявление, в котором представители клуба рассказали, что будут тесно сотрудничать с MLS до завершения процесса.
«Ранее на этой неделе мы узнали об обвинениях, связанных с вратарём Джесси Гонсалесом. «Даллас» очень серьёзно относится к подобным обвинениям и полностью поддерживает действия лиги, об отстранении игрока во время расследования. Поскольку расследование продолжается, у «Далласа» больше не будет комментариев на эту тему».
Гонсалес выступает за «Даллас» с 2011 года, подписав свой первый профессиональный контракт в качестве доморощенного игрока в 2015 году. Всего за карьеру он провёл 119 матчей за «Даллас», пропустив 167 мячей и отстояв на ноль в 32 встречах.
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