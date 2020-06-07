Гарет Бэйл пропустил двусторонку «Реала» из-за переутомления

«Реал» готовится к возобновлению сезона. Как сообщает Marca, два игрока клуба Гарет Бэйл и Мариано Диас пропустили двусторонку.
Сообщается, Диас пропустил игру из-за мер предосторожности. Бэйл в свою очередь не принимал участие из-за переутомления. В связи с этим главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разрешил игрокам пропустить двусторонку.
Чемпионат Испании возобновится уже с 11 июня. В этот день состоится матч «Севилья» — «Бетис». «Реал» свой первый матч после паузы проведёт 14 июня с «Эйбаром».
На данный момент в Примере было сыграно 27 туров. «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 2 очка.
В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» 14 матчей в чемпионате Испании, забив 2 гола и сделав 2 результативных передачи. Диас в свою очередь принял участие в 2 играх, забив 1 гол.
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