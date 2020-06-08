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Видеообзор товарищеского матча «Локомотив» — «Динамо»

Видеообзор товарищеского матча «Локомотив» — «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видеообзор товарищеского матча с «Динамо». Встреча прошла в закрытом режиме в Москве накануне, 7 июня, и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме после прострела Мацея Рыбуся мяч попал Антону Соснину в руку, и судья назначил пенальти. Однако Алексей Миранчук с 11-метровой отметки пробил в правый от себя угол и не попал в створ ворот.

На 50-й минуте «Динамо» открыло счёт — после аута Артур Юсупов отдал пас Кириллу Панченко на линию штрафной, и форвард бело-голубых нанёс точный удар в угол. На 76-й минуте «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу Владимира Рыкова.

Видеообзор матча доступен на YouTube-канале «Локомотива».

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня.

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