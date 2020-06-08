«Рубин» и «Крылья Советов» втайне провели матч, не дождавшись разрешения властей

«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч в Казани, сообщает «Татар-информ». Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.



Клубы не дождались разрешения от местных властей и договорились провести встречу втайне. Матч прошёл сегодня, 8 июня, на стадионе «Ак Барс Арена». Итоговый счёт встречи неизвестен. Не исключено, что команды сыграют ответный матч в Самаре.



В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 19 июня.



После 22 туров «Рубин», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже, находясь в зоне вылета. В активе самарской команды 22 очка.

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