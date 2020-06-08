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Защитник «Реала» Начо получил травму на тренировке команды

Защитник «Реала» Начо получил травму на тренировке команды
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Начо Фернандес получил повреждение на тренировке, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В ходе медицинского обследования у футболиста была выявлена мышечная травма прямой мышцы правого бедра. Сроки восстановления игрока не сообщаются.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Ранее стало известно, что сезон в Примере возобновится 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис». Мадридский «Реал» проведёт первую игру после возобновления турнира 14 июня. Соперником «сливочных» станет «Эйбар».

После 27 туров чемпионата Испании «Реал», набрав 56 очков, занимает второе место. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на два очка. В тройку лидеров входит «Севилья» (47).

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