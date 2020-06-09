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РФС утвердил регламент рестарта РПЛ и Кубка России. Командам разрешат делать по 5 замен

РФС утвердил регламент рестарта РПЛ и Кубка России. Командам разрешат делать по 5 замен
Футбол / РПЛ 0

Исполком Российского футбольного союза утвердил регламент возобновления Российской Премьер-Лиги и Кубка России, а также календари турниров, сообщает пресс-служба организации в «Телеграме».

В РПЛ и Кубке России команды смогут осуществить по пять замен в матче. При этом у них будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс право сделать замены в перерыве.

Рестарт Премьер-Лиги запланирован на 19 июня. В первый день состоятся две встречи: «Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, начало — в 18:00 мск), «Сочи» — «Ростов» (Сочи, начало — в 20:00 мск).

В Кубке России осталось провести ещё один четвертьфинальный матч — «Шинник» — «Урал» (Химки, 24 июня). Победитель встречи сыграет с «Химками». В другом полуфинале встретятся «Зенит» и «Спартак».

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