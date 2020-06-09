Сетьен: было бы безрассудно рассчитывать, что Суарес сейчас сможет играть 90 минут

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен в преддверии матча с «Мальоркой» высказался о физическом состоянии форварда Луса Суареса.
«Было бы безрассудно рассчитывать, что Суарес сможет играть 90 минут. Мы не должны подвергать футболиста риску. Думаю, мы должны решить, включать Луиса в стартовый состав или оставить на скамейке запасных. Суарес — выдающийся игрок, отвечает всем требованиям клуба. Без сомнения, мы сильнее, когда он играет», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.
Напомним, в январе Суарес перенёс операцию на колене. Форвард пропустил 147 дней. В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 23 матчах на клубном уровне и забил 14 мячей.
Последний матч в Ла Лиге был сыгран 10 марта — «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 обыграл «Эйбар». На момент установления паузы лидером турнирной таблицы соревнований была «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал «Реал», на третьем месте была «Севилья» (47).
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