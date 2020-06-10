Адриан: хочу остаться в «Ливерпуле» и наслаждаться этим прекрасным моментом

Вратарь «Ливерпуля» Адриан сообщил, что он не собирается возвращаться в Испанию и переходить в «Бетис».

«У меня впереди ещё много лет в футболе. Мой контракт с «Ливерпулем» действует ещё год, и есть возможность продления соглашения. Я хочу остаться в «Ливерпуле» и наслаждаться этим прекрасным моментом. Прошлым летом у меня была возможность вернуться в «Бетис», но этого не произошло. Теперь я хочу жить настоящим», — приводит слова Адриана El Desmarque.

Адриан перешёл в «Ливерпуль» летом 2019 года из «Вест Хэм Юнайтед» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер принял участие в 11 матчах чемпионата Англии (девять — в основном составе), в которых пропустил девять голов и получил одну жёлтую карточку.