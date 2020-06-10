Дибала близок к подписанию нового контракта с «Юве». Его зарплата составит € 12 млн в год

Туринский «Ювентус» и нападающий Пауло Дибала близки к заключению нового соглашению, по которому аргентинец будет зарабатывать € 12 млн в год, сообщает Goal.

Нынешний контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Руководство действующих чемпионов итальянской Серии А уверено, что продлит сотрудничество с 26-летним футболистом.

Пауло выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее форвард защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». Минувшим летом Дибала был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/2020 Пауло забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

«Ювентус», набрав 63 очка в 26 встречах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.