Сёмин — о словах гендиректора «Зенита»: приятно слышать такое от нашего конкурента
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Ранее в интервью «Чемпионату» функционер сказал следующее: «Будет ли нам проще после ухода Сёмина? Смена тренеров всегда по-разному влияет на команду. Это может встряхнуть её. Хотя вряд ли кто-то мог бы встряхнуть команду лучше Сёмина (смеётся)».
«Мне очень лестно, что Александр Иванович сказал такие слова. Приятно слышать их от нашего конкурента», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сёмин покинул «Локомотив» в конце мая, когда истёк его контракт. Новым наставником команды стал серб Марко Николич.
Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».
- 10 июня 2020
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