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Сёмин — о словах гендиректора «Зенита»: приятно слышать такое от нашего конкурента

Сёмин — о словах гендиректора «Зенита»: приятно слышать такое от нашего конкурента
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Ранее в интервью «Чемпионату» функционер сказал следующее: «Будет ли нам проще после ухода Сёмина? Смена тренеров всегда по-разному влияет на команду. Это может встряхнуть её. Хотя вряд ли кто-то мог бы встряхнуть команду лучше Сёмина (смеётся)».

«Мне очень лестно, что Александр Иванович сказал такие слова. Приятно слышать их от нашего конкурента», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сёмин покинул «Локомотив» в конце мая, когда истёк его контракт. Новым наставником команды стал серб Марко Николич.

Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».

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