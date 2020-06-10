Президент «Атлетико»: в случае прекращения ЛЧ кубок надо отдать нам, мы выбили «Ливерпуль»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо вслед за полузащитником Коке заявил, что в случае прекращения текущего розыгрыша Лиги чемпионов трофей должен достаться «матрасникам».
«Желание УЕФА провести оставшиеся матчи в одном месте понятно. Сперва шли разговоры о Португалии, потом о Мадриде. Пока официального решения нет, но я считаю, что, если турнир не будет доигран, кубок нужно вручить «Атлетико». Именно мы выбили из турнира действующих чемпионов», — цитирует Сересо Mundo Deportivo.
Ранее капитан «Атлетико» Коке заявил, что в случае досрочного завершения нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов победителем следует признать мадридский клуб.
Напомним, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в двух матчах «Ливерпуль» (1:0, 3:2 ДВ), который является действующим победителем турнира.
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