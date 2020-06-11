Врач ЦСКА рассказал о ходе восстановления Ахметова и Щенникова

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов поделился информацией о ходе восстановления травмированных игроков — защитника Георгия Щенникова и полузащитника Ильзата Ахметова.

«Ахметов вернулся в Москву ещё несколько дней назад. Через три месяца необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.

В понедельник, 8 июня, Щенникову сделали операцию. Во вторник и в среду Георгий работал индивидуально, а с сегодняшнего дня он постепенно начнёт работу в общей группе. Похожая травма была у Ивана Облякова, он получил её в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Пока Щенников будет тренироваться в специальной лангетке», — приводит слова Керимова Bobsoccer.