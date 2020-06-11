«Хет-трик». «Сочи» поздравил Цаллагова с рождением третьей дочери

Пресс-служба «Сочи» поздравила c рождением ребёнка защитника Ибрагима Цаллагова.

«У Ибрагима Цаллагова родилась третья дочь. Наши поздравления, Ибрагим! Здоровья твоей семье!» — говорится в сообщении на странице «Сочи» в «Инстаграме». К посту добавили хештег #Хет-трик.

Цаллагов перешёл из «Зенита» в «Сочи» летом 2019 года. В этом сезоне защитник провёл 22 матча за сочинский клуб, забил один гол.

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Перед паузой клуб «Сочи» одержал три победы подряд и поднялся на 12-е место, набрав 23 очка. От зоны вылета южан пока отделяет всего одно очко.



Возобновление чемпионата России запланировано на 19 июня. В день возобновления сочинская команда дома встретится с «Ростовом».