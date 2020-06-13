Чалханоглу: матчи с «Ювентусом» всегда тяжёлые, но мы играли наравне

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с туринским «Ювентусом» (0:0).



«Мы злимся, потому что если рефери проверил через VAR эпизод с пенальти, то он должен был проверить эпизод с красной карточкой Ребича. Несмотря на всё это, мы сыграли хорошо, только не хватило гола. По двум матчам трудно сказать, кто заслуживал выхода в финал. Думаю, если бы с нами были Златан, Саму и Тео, мы были бы сильнее. Конечно, матчи с „Ювентусом“ всегда тяжёлые, но мы играли наравне», — приводит слова Чалханоглу Football Italia.

Первая встреча 1/2 финала Кубка Италии, которая состоялась 13 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, в финал турнира вышла «старая синьора», забившая один мяч на выезде.