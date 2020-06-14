Дженнаро Гаттузо – о новом контракте с «Наполи»: главное – уважение, а не деньги

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, прокомментировал проход своей команды в финал Кубка Италии после ничьей в ответном матче с «Интером» (1:1) и минимальной победе в первой встрече (1:0).

«Мы встретимся с «Ювентусом», который привык побеждать, у него менталитет великих чемпионов, надеюсь мы сможем что-то противопоставить этому и высказать своё мнение. Игроки знают, что для того, чтобы привезти трофей в Неаполь, понадобится отличное выступление. Команда верит в то, что мы делаем и усердно работает в течение недели, ребята отдают нам всё. Я думаю, что уровень качества очень высок, и если нам удастся защищаться и атаковать со смирением, мы сможем добиться великих результатов.

Выходить на поле через 95 дней посреди сезона было непросто, в этом опыте всё было странно. Когда мы вернулись к тренировкам, всё было индивидуально, тогда в крошечных группах с использованием социального дистанцирования были различные мышечные проблемы, это было похоже на тренировки в конце сезона. Мы потеряли тысячи людей, мир изменился, даже приходя на стадион в масках и сидя далеко от людей на улице, всё это странно. Ничто из этого не сравнится с опустошением, которое приводит к потере многих людей.

Я хочу поблагодарить весь футбольный мир, так как все были очень близки ко мне и моей семье после смерти моей сестры. Это было тяжело. Я посвящаю достигнутый результат моей семье, родителям и сестре. Мы все очень её любили, это была большая потеря.

Новый контракт с «Наполи»? К счастью, я не интересуюсь деньгами, мне просто важно, чтобы меня уважали те, с кем я работаю. Мои контракты стоят дешёво, так как я полностью признаю, что могу выйти из себя и уйти, поэтому мне нужно улучшить это в себе», — приводит слова Гаттузо Football Italia.