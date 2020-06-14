«Атлетик» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 14 июня, состоится матч «Атлетик» – «Атлетико». Встреча 28-го тура испанской Примеры пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гончалес Гонсалесом. В бригаду войдут ассистенты Рубин Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Фернандо Роман Роман.



После 27 туров мадридский «Атлетико», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (37) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко.



Турнирная таблица Примеры сезона-2019/2020