«Атлетик» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Сегодня, 14 июня, состоится матч «Атлетик» – «Атлетико». Встреча 28-го тура испанской Примеры пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гончалес Гонсалесом. В бригаду войдут ассистенты Рубин Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Фернандо Роман Роман.
После 27 туров мадридский «Атлетико», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (37) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко.
Турнирная таблица Примеры сезона-2019/2020
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