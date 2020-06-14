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«Реал» — «Эйбар»: составы команд на матч 28-го тура чемпионата Испании

«Реал» — «Эйбар»: составы команд на матч 28-го тура чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура испанской Примеры «Реал» — «Эйбар».
Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эйбар».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Азар, Родриго, Бензема

Запасные: Альтубе, Ареола, Милитао, Х. Эрнандес, Менди, Иско, Вальверде, Хамес Родригес, Браим Диас, Асенсио, Бэйл, Винисиус

«Эйбар»: Дмитрович, Соарес, Арбилья, Оливейра, Корреа, Альварес, Эспозито, Кристофоро, Орельяна, Де Бласис, Кике

Запасные: Йоэль Родригес, Бигас, Бургос, Куберо, Техеро, Анхель, Диоп, Инуи, Леон, Шарлес, Энрик, Кике

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