«Реал» — «Эйбар»: составы команд на матч 28-го тура чемпионата Испании
Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура испанской Примеры «Реал» — «Эйбар».
Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эйбар».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Азар, Родриго, Бензема
Запасные: Альтубе, Ареола, Милитао, Х. Эрнандес, Менди, Иско, Вальверде, Хамес Родригес, Браим Диас, Асенсио, Бэйл, Винисиус
«Эйбар»: Дмитрович, Соарес, Арбилья, Оливейра, Корреа, Альварес, Эспозито, Кристофоро, Орельяна, Де Бласис, Кике
Запасные: Йоэль Родригес, Бигас, Бургос, Куберо, Техеро, Анхель, Диоп, Инуи, Леон, Шарлес, Энрик, Кике
«Реал» — «Эйбар»: прогноз Виктора Гусева на матч 28-го тура чемпионата Испании
- 14 июня 2020
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