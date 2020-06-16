«Бавария» — фаворит в борьбе за Кая Хаверца

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц может сменить клуб по окончании сезона-2019/2020. На этот момент наилучшие шансы на трансфер 21-летнего немца имеет мюнхенская «Бавария», сообщает The Telegraph.

«Бавария» заинтересована также в услугах левого вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане. Эти два игрока являются приоритетными целями для действующих чемпионов немецкой Бундеслиги на ближайшее летнее трансферное окно.

Ожидается, что приобретение Хаверца обойдётся «Баварии» более чем в £ 75 млн (€ 84 млн). В нынешнем сезоне хавбек записал в свой актив 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что на Кая претендуют также мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».