Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» на сайте клуба объявила, что Мурад Мусаев официально стал главным тренером команды.
«15 июня 2020 года Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар», — говорится в сообщении «быков».
Мусаев возглавляет «Краснодар» с 2018 года, но из-за отсутствия необходимой лицензии формально главными тренерами были Олег Фоменко (2018-2019) и Сергей Матвеев (2019-2020).
«Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первой встрече после возобновления сезона-2019/2020 «быки» на своём поле сыграют с московским «Динамо». Матч состоится 21 июня, начало — в 20:00 мск.
- 16 июня 2020
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