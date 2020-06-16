Г. Невилл: с Погба у «Юнайтед» будет больше шансов на титул АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «красным дьяволам» не стоит продавать полузащитника Поля Погба.

«Думаю, что Погба и Бруну Фернандеш могут играть вместе. Поль способен играть немного глубже или же чуть выше, он может бегать от штрафной до штрафной.

У «Юнайтед» теперь есть футболисты, с которыми он может сыграться. Людям легко говорить, что клубу нужно избавиться от Погба. Но была ли вокруг него команда, которая позволила бы ему проявлять себя?

Критика в его адрес… Поражение «Юнайтед» — это вина Поля. Команда победила, но он сыграл не очень хорошо — это вновь его вина. Возможно, в связи с приходом Фернандеша это давление станет меньше, а мы сможем увидеть прогресс в его игре.

Хорошая игра Погба даст «Юнайтед» больше шансов на титул английской Премьер-лиги. Когда команда Уле-Гуннара Сульшера хорошо играет с Полем в составе, я вижу футболиста мирового класса.

Он выиграл чемпионат мира и знает, как побеждать. С ним у «Юнайтед» появится хороший шанс бросить вызов «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», — приводит слова Невилла Goal со ссылкой на Premier League Productions.