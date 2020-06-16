Ташуев: когда «Краснодар» формально тренировал Матвеев, у игроков была небольшая путаница

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал вступление Мурада Мусаева в должность наставника «быков».



«Мусаев и так руководил командой, хоть и не с бровки, а со скамейки. Если бы «Краснодар» несколько лет возглавлял такой тренер, как Газзаев, его энергетика лучше ощущалась бы от кромки. Он себя эмоционально ведёт, и футболисты это чувствуют. Я тоже такой: символы, движения, жесты на бровке помогают. А Мусаев – начинающий тренер, он пока сам не знает, как лучше для команды.



Конечно, теперь Мурад сможет выступать в массмедиа и самостоятельно доносить свои мысли. Его назначение важно в первую очередь для него самого. Начнётся набор опыта правильного поведения во время матчей и на пресс-конференциях, ведь футболисты это читают. Но главное, в каком направлении будет двигаться команда во время тренировочного процесса и игры.



В любом случае Мусаева можно поздравить. Теперь он полноценный специалист. Когда формально главным тренером числился Матвеев, была небольшая путаница в головах футболистов. Это мешает: 90% времени у команды один наставник, а в итоге этой работы, то есть во время матча, — другой. Теперь этого дискомфорта не будет», — приводит слова Ташуева «Всёпроспорт».

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