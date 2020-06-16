У всех судей, готовящихся к возобновлению РПЛ в Кратово, отрицательные тесты на COVID-19
Тесты всех арбитров, которые проходят подготовку к возобновлению Российской Премьер-Лиги в Кратово, дали отрицательный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, учебно-тренировочный сбор для арбитров продлится до 18 июня. В занятиях примут участие 24 судьи. На сборе запланирована проверка физических кондиций и теоретические занятия. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению коронавирусной инфекции COVID-19.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге запланировано на 19 июня.
Российские судьи готовятся к возобновлению РПЛ в Кратово
- 16 июня 2020
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