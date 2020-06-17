Мусаев: после возобновления тренировок игроки куда-то неслись, у всех было много желания

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, с каким настроением футболисты встретили возобновление тренировок.



«1 апреля мы ушли в отпуск, пять иностранцев улетели домой, девять человек разъехались по России, а другие же остались в Краснодаре. Те, кто остался в городе, приезжали на базу, проводили тренировки, могли пообщаться на расстоянии 10-ти метров. С остальными общался только по телефону. Мы собрали данные, где могут тренироваться игроки: Петров живёт под Питером, там в посёлке он мог бегать, Стоцкий в Калининграде мог только на беговой дорожке заниматься. У всех были датчики, мы получали всю информацию, даже сделали нарезки: как работать с мячом на лестничной клетке.



Главной сложностью в возобновлении тренировок было то, что, когда футболисты вышли на поле, у всех было огромное желание, они куда-то неслись. Самое важное было не получить травму. А для тренеров трудность заключалась в том, что игроки были в разном состоянии. 1 мая группа футболистов приступила к работе на базе, кто-то ещё только приехал и сел на двухнедельный карантин. Новость о том, что чемпионат возобновится стала для нас праздником», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Россия 24».

Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»