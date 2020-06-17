«Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» получили лицензию РФС-1, которая даёт право на выступление в Российской Премьер-Лиге.
«Судя по всему, мы получили лицензию РФС-1. Сейчас ждём официального подтверждения от комиссии», — сказал генеральный директор клуба Василий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что «Химки» сменят юридическое лицо и, скорее всего, останутся в Футбольной национальной лиге.
Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, если не найдёт спонсора.
«Химки» сменят юридическое лицо и, скорее всего, останутся в ФНЛ
- 17 июня 2020
-
17:22
-
17:19
-
17:14
-
17:12
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:03
-
15:39
-
15:37
-
15:02
-
14:58
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:07
-
12:46
-
12:41
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:33
Партнерский контент