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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:15

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 17 июня, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистировать ему будут судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья — Мартин Аткинсон.

Матч команд в первом круге состоялся в Лондоне 15 декабря. Тогда, в 17-м туре, победили гости — 3:0.

«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидирует «Ливерпуль» (82).

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