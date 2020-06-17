«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:15
Сегодня, 17 июня, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистировать ему будут судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья — Мартин Аткинсон.
Матч команд в первом круге состоялся в Лондоне 15 декабря. Тогда, в 17-м туре, победили гости — 3:0.
«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидирует «Ливерпуль» (82).
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Александра Елагина на матч 29-го тура АПЛ
- 17 июня 2020
-
21:56
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:14
-
21:13
-
21:08
-
21:02
-
20:52
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:08
-
19:04
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:13
-
18:12
-
18:03
-
17:54
Партнерский контент