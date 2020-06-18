«Ювентус» поздравил «Наполи» с завоеванием Кубка Италии

Туринский «Ювентус» отреагировал на поражение в матче с «Наполи» (0:0, 2:4 в серии пенальти) в финале Кубка Италии.

«Финал Кубка завершился в серии пенальти. Поздравляем „Наполи“ с завоеванием трофея!» — говорится в сообщении «Твиттера» туринцев.

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико». В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Наполи» — 4:2.



«Наполи» выиграл трофей в шестой раз. «Ювентус» является 13-кратным обладателем Кубка Италии.

На пути к финалу «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1), «Ювентус» — «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0).