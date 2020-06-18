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«Аякс» следит за 18-летним нападающим «Локомотива»

«Аякс» следит за 18-летним нападающим «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Максим Турищев находится в сфере интересов «Аякса». Об этом сообщил представитель игрока Аполлон Лемонджава.

«На протяжении двух последних лет мы в постоянном контакте с главным скаутом «Аякса» по иностранным рынкам Мишелем Дусбургом. С августа 2018 года клуб получает статистические данные и видео игрока. В прошлом году мы получили от агента лидеров «Аякса» Сьяка Сварта приглашение посетить Амстердам, чтобы познакомиться со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это. Но, конечно, рано говорить о трансфере. Сейчас главная цель Максима — дебютировать в основном составе «Локомотива», — цитируют Лемонджаву «Известия».

Турищев является воспитанником «Локомотива» и к настоящему моменту не провёл за главную команду «железнодорожников» ни одного матча. В завершённом досрочно розыгрыше молодёжного первенства России 18-летний форвард провёл 17 встреч, в которых отметился 2 голами.

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