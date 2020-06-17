Хавбек «Локомотива» Рыбчинский рассказал, чем отличаются тренировки Сёмина и Николича

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился впечатлениями от тренировок под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.



«У Сёмина больше акцент на физику, больше зала. У Николича больше работы с мячом, разных «квадратов». Отрабатываем передачи и почти всё делаем через мяч. Мы нормально восприняли нового тренера, все отдаются на тренировках на сто процентов.

В первом матче с «Динамо» было очень непросто, мы были на сборах под нагрузками, и было тяжеловато играть. Но во втором матче было проще, всё легче и легче становится", — сказал Рыбчинский в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 21-летний Рыбчинский провёл два матча в чемпионате Италии, в сумме отыграв 19 минут.