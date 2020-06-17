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Хавбек «Локомотива» Рыбчинский рассказал, чем отличаются тренировки Сёмина и Николича

Хавбек «Локомотива» Рыбчинский рассказал, чем отличаются тренировки Сёмина и Николича
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился впечатлениями от тренировок под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.

«У Сёмина больше акцент на физику, больше зала. У Николича больше работы с мячом, разных «квадратов». Отрабатываем передачи и почти всё делаем через мяч. Мы нормально восприняли нового тренера, все отдаются на тренировках на сто процентов.

В первом матче с «Динамо» было очень непросто, мы были на сборах под нагрузками, и было тяжеловато играть. Но во втором матче было проще, всё легче и легче становится", — сказал Рыбчинский в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 21-летний Рыбчинский провёл два матча в чемпионате Италии, в сумме отыграв 19 минут.

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